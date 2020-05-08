شكرا لقرائتكم خبر عن 220 صينيا يغادرون مطار القاهرة على متن رحلة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، طائرة الخطوط الصينية رحلة رقم 3u8392، متجهة إلى مدينة Chengdu بالصين، تقل مواطنين من الجالية الصينية بالقاهرة، فى ظل فترة تعليق الطيران إلى المطارات المصرية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن الرحلة الصينية غادرت مطار القاهرة، على متنها 220 مواطنًا صينيا من المتواجدين داخل مصر، وتم إنهاء إجراءات كافة الركاب المغادرين من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، بالتنسيق بين السفارة الصينية بالقاهرة ووزارة الطيران المدنى.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.