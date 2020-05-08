شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تستغل "كورونا" لاقتراض 100 مليون دولار.. ومحللون أتراك يحذرون من أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت منصات تركية معارضة، أن تركيا تعمل على الانتهاء من إجراءات الحصول على قرض سريع بقيمة 100 مليون دولار من البنك الدولى منذ أسبوع تقريبا.

ومن خلال استفادة وزارة الصحة التركية من هذا القرض، فإنه سيساعد الوزارة حتماً فيما يتعلق بتعاملها مع أزمة الوباء، لكنه صغير مقارنة بالتمويل الذى ستحتاجه تركيا للتعافى اقتصاديًا من الأزمة حسبما أفادت صحيفة أحوال تركية.

وتواصل إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان جهودها قصيرة النظر لإهدار احتياطيات العملات الأجنبية للدفاع عن قيمة الليرة المتقلصة.

وقال أتيلا يسيلادا، المحلل التركى لشركة "غلوبال سورس بارتنرز" لأحوال "يمتلك القصر الرئاسى مذهبًا اقتصاديًا خاصًا به، غير منطقى وغير مستوحى من أى نظرية اقتصادية معروفة، مما سيؤدى حتماً إلى حدوث أزمة".