ندب خبراء الأدلة الجنائية في حريقين التهما مخزن ومصنع باكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في حريقين التهما مخزن كرتون ومصنع للمواد الغذائية ظهر اليوم الجمعة.
وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقعي الحريقين؛ لحصر الخسائر بهما، وتحديد أسباب اندلاع النيران بعدما رجحت التحريات والمعاينات الأولية أن ماس كهربائي وراء نشوب كلا من الحريقين.
وكشفت التحقيقات في الحريق الأول أن غرفة النجدة تلقت بلاغا باندلاع حريق بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، فور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة.
وأفادت التحريات بقيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعميد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر أن النيران اندلعت في مخزن كارتون ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ١١ سيارة إطفاء تمكنت من محاصرة النيران واخمادها، وتم اجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.
وفي الحريق الثاني تبين أن النيران اندلعت بمصنع كبير يقع على مساحة ٣٠٠ متر مخصص لإنتاج المواد الغذلئية، وأن النيران امتدت لمخزن يحتوي على مواد مساعدة على الاشتعال ما أدى لسرعة إشتعال الحريق، وخطورته فتم الدفع بـ١٠ سيارات إطفاء ثم تدعيمها بـ١٠ سيارات أخرى وخزانين مياه، ونجحت قوات إطفاء الجيزة في السيطرة على النيران دون خسائر بشرية.
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