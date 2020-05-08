خروج 3 متعافين جُدد من مستشفى "عزل كورونا" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 3 حالات شفاء جديدة من مستشفى "العزل" التابع لجمعية "الهلال الأحمر" بمدينة الزقازيق، عقب تعافيهم من فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بعد 24 ساعة من خروج أول 4 حالات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 7 حالات.

وأضاف مسعود، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الحالات الـ7 غادرت المستشفى عقب تماثلهم للشفاء وتحول نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية.

وهنأ وكيل وزارة الصحة، المتعافين، قبل أن يُثمن جهود الفريق الطبي بالمستشفى، لافتًا إلى أن "كتائب الجيش الأبيض تجمع الآن بين الوطنية والإنسانية في آنٍ واحد، ويعملون على قلب رجلٍ واحد في خط المواجهة لوباء "كورونا" والحد من انتشاره".