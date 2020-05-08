ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بمحافظة أسوان إلى 208 حالات، خرجوا جميعًا من مستشفي العزل بالصداقة ومن المدينة الشبابية بأسوان .
وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أنه جرى اليوم الجمعة، خروج 8 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وتحول تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية للمرض، منهم 4 حالات من مستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، و4 حالات من المدينة الشبابية.
وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا وخرجت من مستشفى العزل بأسوان إلى 127 حالة، بالإضافة إلى 81 حالة خرجت من المدينة الشبابية.
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