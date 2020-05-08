ضبط محاولتي تهرب من سداد جمارك بمليون جنيه في ميناء الدخيلة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك ميناء الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، محاولتي تلاعب في المستندات للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية تقدر بمليون و150 ألف جنيه، وذلك بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.

اشتبه رجال الجمارك أثناء إنهاء الإجراءات على البضائع الواردة في مشمول 5 حاويات قادمة من بلجيكا ببيان جمركي رقم 7027 لسنة 2020 باسم شركة "أ.ل.أ" وتحوي طبقا للمستندات ورق طباعة وكتابة بوزن 133 طن و61 كيلو جرام.

قرر سعيد جاد الكريم، رئيس الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة، تشكيل لجنة بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالساحة الصينية لفحص مشمول الحاويات.

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وتبين وجود عدة أصناف مخالفة للصنف الوارد بالمستندات منها "رولات ورق مطبوع وألوان وبها رسوم" تقدر عنه رسوم وضرائب بقيمة 989 ألف و450 جنيها، بينما الصنف طبقا للمستندات ورق طباعة وكتابة - معفى وارد ومبيعات- من سداد الرسوم الجمركية.

وفي سياق متصل، اشتبه رجال الجمارك في مشمول حاويتين أرقام MRSU3987255 - MRKu3045070 واردتين من مالطا ببيان جمركي رقم 9797 لسنة 2020 باسم شركة "م.م" وتحوي طبقا للمستندات 153 رول ورق للكتابة والطباعة بوزن 48 طن و368 كيلو جرام.

وكشفت لجنة جمركية أن الصنف الوارد فعليا داخل الحاويتين عبارة عن ورق مقوى ويستحق عليه سداد ضرائب ورسوم جمركية تقدر بـ 161 ألف و639 جنيه.

قرر السيد العوف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسددت الشركتان الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.