محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أعلنت الإدارة الصحية بمنيا القمح، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور أحمد عزت دراز نائب مدير الإدارة الصحيه للطب الوقائي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى العزل بعد تدهور حالته الصحية.
كان دراز، وجه رسالة اختص بها موقع "الخليج 365" وسجلها من داخل غرفة العناية المركزة، إلى زملائه من أطباء وتمريض، وطالبهم بالتحلي بالشجاعة وعدم الخوف، قائلًا: "إذا إحنا خوفنا الدنيا كلها هتبوظ" وطالبهم ببذل أقصى درجات الجهد والعمل من أجل رسالتهم السامية.
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كانت هذه تفاصيل خبر "لو خوفنا الدنيا هتبوظ".. تعرف على آخر رسالة لطبيب الشرقية المتوفى بكورونا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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