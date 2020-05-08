بعد خروجه من العناية المركزة.. النائب أحمد طنطاوي يكشف حقيقة إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين في كفر الشيخ، قال اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء التي جرى تداولها حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": حقيقة الأمر أنني تعرضت لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، جعلتني أخضع للعلاج في قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات، ولا أزال أتلقى العلاج بعد خروجي من العناية".

وأوضح "طنطاوي": "أجريت فحوصات وتحاليل طبية يوم 22 أبريل الماضي في مستشفى الحميات بالعباسية، وأثبتت نتائجها سلبية إصابتي بفيروس كورونا المستجد، كما أجريت تحاليل مرة أخرى في مستشفى خاص، وأثبتت نتائجها أيضًا عدم إصابتي بالفيروس".

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وحول سبب انتشار أنباء حول إصابته بالفيروس المستجد قال "طنطاوي": "هناك أشخاص حاولوا الاتصال بي من أجل الاطمئنان على صحتي، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك نظًرا للظروف الصحية التي كنت أمر بها، لذلك ربما انصرف تفكيرهم لاحتمال إصابتي بالفيروس".

وأضاف النائب البرلماني في تصريحاته: "بعض الناس حينما علموا بنبأ مروري بوعكة صحية ودخولي للعناية المركزة، ربما انصرف تفكيرهم أيضًا لاحتمال إصابتي بالفيروس نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع خلال هذه الفترة وانتشار الفيروس المستجد".

وشدد نائب البرلماني على أن الإصابة بفيروس كورونا ليس أمر مشين قائلًا: "لزم التأكيد على أن الإصابة بفيروس كورونا، وإن كانت معدية للغير، إلا أنها ليست مُشينة لصاحبها".

واختتم أحمد طنطاوي حديثه موضحًا أنه سيعود إلى ممارسة عمله النيابي بداية من غد السبت في مدينة قلين، ويوم الأحد المقبل في مدينة دسوق.