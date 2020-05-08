220 صينيًا يغادرون مطار القاهرة إلى شينجدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، طائرة الخطوط الصينية رحلة رقم 3u8392، متجهة إلى مدينة شينجدو بالصين، على متنها 220 صينيًا في ظل تعليق الطيران إلى المطارات المصرية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وقالت مصادر بالمطار، إن الرحلة الصينية غادرت مطار القاهرة، على متنها 220 مواطنًا صينيًا من المتواجدين داخل مصر، وإنهيت إجراءات السفر لهم، من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، بالتنسيق بين السفارة الصينية بالقاهرة ووزارة الطيران المدني.

وأنهت سلطة الطيران المدني المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.