سويسرا بصدد تخفيف قيود الهجرة الوافدة من أوروبا

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الجمعة، أنها ستخفف قيودها على الهجرة الوافدة من أوروبا، وذلك ضمن تخفيف تدريجي للقيود التي تفرضها لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزيرة العدل والشرطة كارين كيلر سوتر في مقابلة نشرت السبت الماضي في صحيفة "لا تريبيون دي جنيف"، إنه "من المتوقعأن تكون بداية تخفيف الإجراءات مع الدول المجاورة، ومن بينها النمسا".
وأشارت، إلى أنه في الوقت الذي تم فيه إغلاق الحدود في أوروبا، كان التنسيق بين الدول المجاورة لا يثير الحماس، لذلك عند اتخاذ قرار بشأنفتحها، "من الأفضل تنسيق الخطوات بين الجيران".
وأكدت الحكومة السويسرية، أنها "ستعمل هذا الشهر على تجربة تطبيق تتبع طوعي على الهواتف الذكية يهدف لتحذير الناس لدى الاقتراب الشديد من أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس".
ويأتي النظام الجديد ضمن استراتيجية طويلة الأمد لاحتواء مرض "كوفيد-19"، وتجنب انتشاره في موجة ثانية وسيبدأ العمل بالنظام فور مناقشته والتصديق عليه في البرلمان في يونيو المقبل.
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