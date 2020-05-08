اليابان تطلق أول وحدة خاصة للدفاع الفضائي

قال وزير الدفاع الياباني كونو تارو اليوم الجمعة، إن قوات الدفاع الذاتي ستطلق وحدة خاصة للدفاع الفضائي اعتبارا من 18 مايو. وستكون مهمة الوحدة مراقبة التهديدات المحدقة بالأقمار الصناعية اليابانية ورصد الحطام والنيازك التي قد تضرب أقمار المراقبة اليابانية التي تدور حول الأرض. وستتمركز الوحدة المكونة من 20 فردا تقريبا في قاعدة فوشو الجوية في طوكيو، حيث ستراقب الحطام الفضائي والأقمار الصناعية المشبوهة. وتخطط الحكومة لتوسيع الوحدة لتشمل حوالي 100 فرد في المستقبل.

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