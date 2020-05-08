حاكم نيويورك: وفاة طفل عمره خمسة أعوام بمرض نادر متصل بكوفيد-19

قال آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية يوم الجمعة إن طفلا (خمسة أعوام) توفي في نيويورك بالتهاب نادر يُعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد الأمر الذي يبرز خطرا جديدا محتملا على الأطفال من الجائحة.

وأضاف كومو في إفادة صحفية يومية أن الطفل توفي في مدينة نيويورك يوم الخميس.

ومضى يقول إن مسؤولي الصحة يحققون في

73 حالة مماثلة تم تسجيلها في مختلف أنحاء الولاية حيث ظهرت على الأطفال أعراض مماثلة لأعراض مرض كاواساكي أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والمرتبطة بكوفيد-19 وهو المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا.

وقال كومو ”في حين أنه نادر، نرى بعض الحالات التي

يمكن أن يصبح فيها الأطفال المصابون بكوفيد مرضى بأعراض تماثل أعراض مرض كاواساكي أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والتي تسبب حرفيا التهابا في خلايا الدم لديهم“.

وتم الكشف أولا عن أمراض الالتهابات التي تهدد الحياة عند الأطفال ارتباطا بالتعرض لكوفيد-19 في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا لكن الأطباء في الولايات المتحدة سجلوا مجموعات من الأطفال المصابين بالمرض الذي يمكن أن يهاجم أعضاء متعددة في الجسم ويعطل وظيفة القلب ويضعف صمامات القلب.