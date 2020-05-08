الرئيس الروسي وجونسون يؤكدان استعدادهما لتحسين الحوار في مواجهة التحديات العالمية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال اتصال هاتفي، عن استعدادهما لتحسين الحوار بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية. وجاء في بيان الكرملين - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الجانبين أعربا عن استعدادهما لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المدرجة في جدول الأعمال الروسي- البريطاني وكذلك في حل التحديات العالمية الحالية. بشأن القضايا المدرجة في جدول الأعمال الروسي- البريطاني وكذلك في حل التحديات العالمية الحالية. وأفاد الكرملين بأن بوتين وجونسون تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية - أكبر حدث في القرن العشرين ومثال على التعاون غير المسبوق بين دول التحالف. القرن العشرين ومثال على التعاون غير المسبوق بين دول التحالف. وبدوره، أعرب جونسون نيابة عن الأمة البريطانية عن امتنانه لمساهمة الاتحاد السوفيتي وقواته الحاسمة في الانتصار على العدو المشترك. وأشارت خدمة الكرملين الصحفية إلى أن بوتين وجونسون أقرا بأن التحالف القتالي في تلك الأوقات يذكرهما بأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الحديثة، أحدها هو وباء كورونا المستجد.

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