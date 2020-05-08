181 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان و7 حالات وفاة

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٧ حالات وفاة، ٤ منها في الخرطوم واثنتان في ولاية شمال كردفان (جنوب غرب الخرطوم)، وواحدة في القضارف (شرقي السودان).
وتلك هى أعلى حصيلة يومية تُسجل للإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض في السودان في شهر مارس الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أنالحالات الجديدة سُجلت منها ١٤٠ في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٨ ولايات، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١١١١ حالة، بينها ٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٠٢ شخص.
وفي مؤشر لافت، قالت وزارة الصحة السودانية إن الفحص المعملي
وشددت الوزارة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
وكانت السلطات السودانية قررت، اليوم، تمديد حالة الإغلاق الشامل في الخرطوم لمدة ١٠ أيام، اعتبارا من غد السبت.
في غضون ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني.
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