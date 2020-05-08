الصحة السورية تعلن شفاء حالتين من كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية شفاء حالتين بين الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 29. وكانت الوزارة أعلنت قبل وقت سابق اليوم تسجيل حالتي إصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات المسجلة في البلاد 47 حالة، شفيت منها 29 وتوفيت 3 حالات. حالتي إصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات المسجلة في البلاد 47 حالة، شفيت منها 29 وتوفيت 3 حالات. وكانت آخر حالات الشفاء التي أعلنت عنها الوزارة، في الثاني من الشهر الحالي، إذ تم تسجيل 6 حالات شفاء في أعلى معدل يومي منذ الإعلان عن أول إصابة في البلاد في 22 مارس الماضي.

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