ظريف يشكر "الزرادشتية" في الهند على مساعدتهم إيران في مواجهة كورونا

أعرب وزيرالخارحية الإيراني محمد جواد ظريف، عن امتنانه لأبناء طائفة البارسين في الهند على تضامنهم مع إيران في مواجهتها جائحة مرض "كوفيد-19".

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر"، أن البارسين وهم "الزرادشتية الذين هاجر أجدادهم إلى الهند في الأزمنة الغابرة، يظهرون نفس الإخلاص في حبهم لإيران. شكرا

على المساعدات التي أرسلوها للإيرانين في مواجهة كوفيد-19".

وأضاف الوزير الإيراني: "نحن أيضا أرسلنا 40 ألف حزمة من مستلزمات إجراء فحوص فيروس كورونا إيرانية الصنع، إلى ألمانيا وتركيا ودول أخرى".