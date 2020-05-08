كورونا.. الكويت تحظر التجول كليا 20 يوما والإصابات بالسعودية تتجاوز 35 ألف

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في دول الخليج، قررت الكويت فرض حظر تجول كلي من 10 إلى 30 من الشهر الجاري، وفي السعودية تجاوز عدد الإصابات 35 ألف حالة.



وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية -اليوم الجمعة- إن الدولة قررت فرض الحظر الكلي اعتبارا من الرابعة مساء (13:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد المقبل 10 مايو/أيار وحتى 30 من الشهر نفسه، للحد من تفشي الفيروس بناء على توجيه من السلطات الصحية.



وكان الكويتيون يأملون في أن تخفف الإجراءات الاحترازية بعد مرور نحو شهرين على فرض حظر تجول جزئي تناقصت ساعاته تدريجيا.



وأضاف أن هناك تكهنات بنزول قطاعات من الجيش لإسناد وزارة الداخلية وقوات الأمن في تطبيق الحظر الشامل.



وأشار السعيدي إلى تطور الوضع الوبائي في البلاد، وقال إن وزير الصحة نعى اليوم أول طبيب يتوفى في الكويت أثناء جهوده في علاج المصابين، وهو طبيب مصري.



وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الكويت 7200 حالة.



وفي السعودية، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد 35 ألف حالة اليوم الجمعة، في الوقت الذي تكافح فيه سلطات المملكة للسيطرة على العدوى.



وفي أحدث الإحصاءات سجل المسؤولون السعوديون 1701 حالة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35 ألفا و432 إصابة. وسجلت المملكة 1500 حالة في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.



وعلى الرغم من زيادة عدد الإصابات الجديدة، فإن حصيلة الوفيات في المملكة لا تزال منخفضة نسبيا، وقد زادت عشر وفيات اليوم الجمعة لتصل إلى 299 وفاة.



وشكلت السلطات السعودية أمس الخميس وحدة من الشرطة لمراقبة انتهاكات قواعد العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس، وحظرت تجمع أكثر من خمسة أفراد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، مشيرة إلى غرامات باهظة لمن يرتكب أي مخالفة.



وستُفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) على التجمعات التي تضم أكثر من أسرة واحدة في الأماكن العامة والخاصة، بما يشمل المنازل والمباني تحت الإنشاء والمتاجر. وتنطبق القواعد نفسها على الاحتفالات وحفلات الزفاف والجنائز.



وفي منطقة الخليج أيضا، سجلت وزارة الصحة القطرية 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 20 ألفا و201 حالة.





المصدر: وكالات