كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب: جائحة وباء كورونا ستنتهي دون إيجاد لقاح للفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، إن جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" سوف تنتهي دون إيجاد لقاح للفيروس.

هذا وتناقلت وسائل إعلام أمريكية خبر إصابة كيتي ميلر المتحدثة باسم مكتب نائب الرئيس مايك بنس بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، طمأن ترامب الشعب الأمريكي بوجود أجهزة تنفس صناعي كافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مؤكداً على أن "لدى أمريكا أجهزة تنفس صناعي كافية".

كما تناول في تصريحاته التي جاءت خلال مناقشات عامة مع فريقه وحاكم كاليفورنيا بعض المؤشرات الاقتصادية، وقال إن "أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعاً"، مشدداً على مواصلة "تقديم الدعم للقطاع الزراعي الأميركي" لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وشهدت الولايات المتحدة أكبر عدد على مستوى العالم من إجمالي وفيات كورونا بلغ 75670 وفاة من أصل 1256972 إصابة، وشفي 195036 على الأقل، في وقت سابق من اليوم.

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