كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب: جائحة وباء كورونا ستنتهي دون إيجاد لقاح للفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، إن جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" سوف تنتهي دون إيجاد لقاح للفيروس.
هذا وتناقلت وسائل إعلام أمريكية خبر إصابة كيتي ميلر المتحدثة باسم مكتب نائب الرئيس مايك بنس بفيروس كورونا.
وفي وقت سابق من اليوم، طمأن ترامب الشعب الأمريكي بوجود أجهزة تنفس صناعي كافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مؤكداً على أن "لدى أمريكا أجهزة تنفس صناعي كافية".
كما تناول في تصريحاته التي جاءت خلال مناقشات عامة مع فريقه وحاكم كاليفورنيا بعض المؤشرات الاقتصادية، وقال إن "أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعاً"، مشدداً على مواصلة "تقديم الدعم للقطاع الزراعي الأميركي" لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وشهدت الولايات المتحدة أكبر عدد على مستوى العالم من إجمالي وفيات كورونا بلغ 75670 وفاة من أصل 1256972 إصابة، وشفي 195036 على الأقل، في وقت سابق من اليوم.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,984 مليون إصابة، بينهم أكثر من 274 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,374 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.