كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 7 وفيات و181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1111 حالة، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة الطوارئ السودانية العليا لمواجهة فيروس كورونا، عن تمديد الإغلاق الكامل في العاصمة الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية ابتداء من يوم غد السبت. وقال رئيس لجنة الطوارئ الصحية عضو المجلس السيادي الانتقالي صديق تاور: إنه "تم تمديد حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول لمدة عشرة أيام إضافية إبتداءا من غد السبت 9 مايو الجاري".

وطالب "تاور" المواطنين بالالتزام بكل التدابير المفروضة سابقا، مشدداً على منع السفر بين الولايات ومنع التجمعات والصلوات الجماعية في المساجد والكنائس.

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