كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "ترامب" يتوقع الحصيلة النهائية لعدد وفيات كورونا في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع المشرعين الجمهوريين، إن العدد النهائي للوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة، قد يصل إلى 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.
وأضاف ترامب: "تنظرون إلى شاشات التلفزيون اليوم وترون أكياس الجثث والمقابر الجماعية، وقد نتحدث عن 95 ألف شخص في نهاية المطاف، أو قد نتحدث عن أكثر من ذلك"، لافتاً إلى أن هذه الحصيلة أقل بـ 15 مرة من التقديرات السابقة للحصيلة المحتملة لضحايا كورونا، والتي كانت تشير إلى احتمال وفاة 1,5 مليون شخص.
كما تطرق إلى موضوع الاقتصاد، قائلا "إننا يجب أن نبدأ بكل شيء من جديد، ونحن سنقوم بذلك... وسنبني شيئا أحسن مما كان لدينا من قبل"، معرباً عن أسفه لوفاة عدد كبير من الأشخاص في الولايات المتحدة، قائلا إن "هذا هو الأمر الوحيد الذي لا يمكننا أن نفعل أي شيء إزاءه".
ويذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 75 ألف شخص، وتحتل البلاد المركز الأول عالمياً من حيث عدد المصابين والوفيات بالفيروس.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,979 مليون إصابة، بينهم أكثر من 274 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,372 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.