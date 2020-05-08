كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "ترامب" يتوقع الحصيلة النهائية لعدد وفيات كورونا في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع المشرعين الجمهوريين، إن العدد النهائي للوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة، قد يصل إلى 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.

وأضاف ترامب: "تنظرون إلى شاشات التلفزيون اليوم وترون أكياس الجثث والمقابر الجماعية، وقد نتحدث عن 95 ألف شخص في نهاية المطاف، أو قد نتحدث عن أكثر من ذلك"، لافتاً إلى أن هذه الحصيلة أقل بـ 15 مرة من التقديرات السابقة للحصيلة المحتملة لضحايا كورونا، والتي كانت تشير إلى احتمال وفاة 1,5 مليون شخص.

كما تطرق إلى موضوع الاقتصاد، قائلا "إننا يجب أن نبدأ بكل شيء من جديد، ونحن سنقوم بذلك... وسنبني شيئا أحسن مما كان لدينا من قبل"، معرباً عن أسفه لوفاة عدد كبير من الأشخاص في الولايات المتحدة، قائلا إن "هذا هو الأمر الوحيد الذي لا يمكننا أن نفعل أي شيء إزاءه".

ويذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 75 ألف شخص، وتحتل البلاد المركز الأول عالمياً من حيث عدد المصابين والوفيات بالفيروس.

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