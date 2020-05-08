شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 65 دولارًا.. بنجلاديش تنتج أول عقار لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال سيمين حسين، رئيس شركة إسكايف فارماسيوتكالز بنجلاديش ليمتد للعقاقير الدوائية، اليوم الجمعة، إننا "نجحنا في استكمال كل الخطوات لتصنيع ريمديسيفير".
وقال مدير تسويق شركة إسكايف مجاهد الدين إسلام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ريميفير، وهو الاسم التجاري لعقار ريمديسيفير الذي تصنعه الشركة، سيكون متاحا للاستخدام في المستشفيات "في غضون أيام قليلة" بعد أن يحصل على موافقة الجهة الرقابية بالبلاد.
وبموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، يتم السماح لبنجلاديش، باعتبارها دولة عضو بالأمم المتحدة من بين مجموعة الدول الأقل نموا، بأن تنتج أي أدوية محمية ببراءات اختراع، دون الحصول على ترخيص.
وقامت الشركة بتثبيت سعر الدواء عند 5500 تاكا (65 دولارا) للعبوة الزجاجية الواحدة له عقب مشاورات مع الحكومة.
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