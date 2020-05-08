شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 60 إصابة وحالتي وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة. وحسب الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2603 حالات في جميع أنحاء البلاد. وأوضحت الوزارة في إحصائية أن مجموع الوفيات بلغ 104، بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1661.

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