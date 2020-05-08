شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث دولة في العالم.. إيطاليا تتجاوز 30 ألف وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكالة الحماية المدنية إن عدد الوفيات بمرض )كوفيد- (19منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 30201. والولايات المتحدة وبريطانيا فقط هما البلدان الوحيدان اللذان تجاوزا هذا الرقم.
وتراجع عدد الإصابات اليومية بالفيروس بشكل طفيف إلى 1327 مقابل 1401 أمس الخميس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى 217185 وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 99023 شخصا مقابل 96276 في اليوم السابق.
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