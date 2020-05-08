تحقيق ليبي بمخالفة المشري "ذراع الإخوان" لإجراءات كورونا

أعلن مكتب النائب العام الليبي فتح تحقيق في واقعة تدخل خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلي للدولة، لصالح دخول ليبيين عائدين من تركيا إلى البلاد دون إخضاعهم للحجر الصحي.

وأكد القائم بأعمال النائب العام، الصديق الصور، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة دخول 9 ليبيين مع العالقين العائدين من تركيا بالمخالفة لإجراءات العودة المقررة ضمن جهود مكافحة كورونا.

وخاطب الصور في بيان، المسؤولين الأربعة وهم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا، ووكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة المواصلات ومدير منفذ مطار مصراتة، بأن النيابة العامة فتحت تحقيق حيال الواقعة التى تفيد بأن هناك 9 ليبيين لم يلتزموا بالقوانين وإجراءات الحظر الصحي المفروض لمكافحة وباء كورونا، بما يعد خطر كبير علي صحة المجتمع.

وتواصل حكومة الوفاق الليبية تعديها وتهديدها لأرواح الليبيين بطرق مختلفة، كان آخرها الإهمال الصحي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث لا تعبأ حكومة الميليشيات بحياة الليبيين، ولا تتوقف عن تعريضهم للخطر بشتى الوسائل.



وكان المشري قد تدخل لعدم إخضاع عائلة القائد بمليشيات السراج "فراس الوحشي"، لإجراءات الحجر الصحي، عقب عودتهم من تركيا لتشييع جثمان المليشياوي الذي قتل على يد الجيش الوطني الليبي خلال محاولة الهجوم الفاشل على قاعدة الوطية الجوية.

وطالب الصديق الصور مدير قسم التحقيقات في مكتب النائب بأسماء الموظفين المتورطين في القضية المسؤول عنها "المشري".

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ومن المقرر أن يطالب "الصور" المسؤولين الأربعة بأسماء الليبيين العائدين من تركيا دون التزامهم بخطة الحجر الصحي، وسوف تطلع النيابة علي أسمائهم وتاريخ دخولهم ليبيا، وتحركاتهم داخل البلاد.





ووفقا للاجرءات المتبعة مع العائدين، فأنه يتم التزامهم اجباريا داخل فنادق تستخدم كـ"حجر صحي" ثم بعد قضائهم المدة التي قررتها منظمة الصحة العالمية، ومنحهم شهادة أجرائه اختبار كوفيد 19.

وأثارت الواقعة غضب واسع فى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال رواد موقع "تويتر" أن خالد المشري لا يكترث بصحة الليبين، وذلك بسبب تدخله لعودة 9 ليبين من إسطنبول دون الخضوع لفحص كورونا، خاصة أنهم قادمين من تركيا التى تعد من أعلي الدول من حيث عدد الإصابات، حيث بلغ إجمال الحالات فى تركيا اكثر من 135 الف حالة.

ويعرف عن المشري أنه من أكبر عملاء قطر وتركيا وأحد مشرعني الغزو التركي للبلاد، من خلال علاقاته الوطيدة بالمليشيات والمخابرات القطرية والتركية على السواء، كما أنه مقرب من مليشيات الزاوية التابعة لتنظيم القاعدة برئاسة أبوعبيدة الزاوي شعبان هدية.

وتواصل حكومة الوفاق جلب المرتزقة السوريين من المخيمات فى سوريا، للقتال في صفوفها ضد الجيش الليبي دون إجراء فحوصات لهم أو تتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا تواصل نقل المرتزقة السوريين من عفرين وإدلب إلي لبييا عبر مطار مصراتة ومعتيقية، مقابل ألفي دولار.