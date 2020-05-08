تونس تفكك خلية إرهابية تحرض على إسقاط النظام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، تفكيك خلية إرهابية تنشط عبر الإنترنت وتحرض على إسقاط النظام.



وأوضحت الداخلية، في بيان، أن الخلية تنشط بمدينة صفاقس (وسط) وتعمل على تجييش عناصر متطرفة لاستغلال انشغال مؤسسات الدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، من أجل الخروج إلى الشارع وإحداث حالة من الفوضى والهلع.

وأكدت الداخلية إيقاف عنصرين إرهابيين آخرين، أحدهما موال لتنظيم "داعش" الإرهابي نجح في تحضير عبوات ناسفة تمهيدا للقيام بعمليات إرهابية، فيما بدأ الثاني في التخطيط لصنعها.

ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011 كثيرا ما تزامن شهر رمضان مع عمليات إرهابية، لكن أنشطة الجماعات المتطرفة شهدت انحسارا لافتا مع تصفية العديد من القياديين في عمليات أمنية.

وتعود أحدث عملية إرهابية في تونس إلى مارس/آذار الماضي حينما فجر إرهابي نفسه في منطقة البحيرة قرب مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني واثنين من الإرهابيين.