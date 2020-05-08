بومبيو يزور إسرائيل الأربعاء رغم تدابير كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زيارة إلى إسرائيل 13 مايو/أيار المقبل، وهو اليوم الذي ستؤدي فيه الحكومة الجديدة القسم.



وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إنّ بومبيو "سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس الكنيست بيني جانتس في القدس".

وأوضح أن اللقاء سيبحث الجهود الأمريكية والإسرائيلية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومسائل الأمن الإقليمي ذات الصلة بإيران.

وبذلك سيكون بومبيو واحدا من بين أوائل المسؤولين الدوليين الذين يستأنفون جولاتهم الخارجية برغم تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

واتفق زعيما "الليكود" بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" بيني جانتس على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء المقبل.