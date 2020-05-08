شكرا لقرائتكم ترمب: لدينا أجهزة تنفس صناعي كافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طمأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشعب الأميركي بوجود أجهزة تنفس صناعي كافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وقال ترمب، الجمعة، خلال كلمة أثناء لقائه حاكم كاليفورنيا: "لدينا أجهزة تنفس صناعي كافية".

وتناول الرئيس الأميركي في تصريحاته التي جاءت خلال مناقشات عامة مع فريقه وحاكم كاليفورنيا بعض المؤشرات الاقتصادية، وقال إن أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعا.

وشدد ترمب على مواصلة "تقديم الدعم للقطاع الزراعي الأميركي" لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

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وشهدت الولايات المتحدة أكبر عدد على مستوى العالم من إجمالي وفيات كورونا بلغ 75670 وفاة من أصل 1256972 إصابة. وشفي 195036 على الأقل، في وقت سابق من اليوم.

كما خسرت أميركا 20.5 مليون وظيفة خلال شهر نيسان/ابريل الماضي، وهو رقم غير مسبوق في فترة قصيرة كهذه، لترتفع نسبة البطالة إلى 14.7% في أعلى مستوياتها منذ الثلاثينيات، وفق ما أظهرت أرقام وزارة العمل اليوم الجمعة.

وجاءت هذه الخسارة نتيجة التوقف السريع للنشاط الاقتصادي لمواجهة فيروس كورونا.

ولفظ مرضى أنفاسهم في بلدان أخرى خلال أزمة كورونا بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي.