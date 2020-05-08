"جونز هوبكنز": 36528 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أميركا و2528 وفاة

أشارت جامعة "جونز هوبكينز" إلى أنه تم تسجيل 36528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى مليون و268 ألف شخصًا.
ولفتت الجامعة إلى أنه تم تسجيل "2528 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى أكثر من 76 ألف حالة وفاة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار في وقت سابق إلى أن "العدد النهائي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة أو أكثر".
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