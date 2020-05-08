ترامب: العدد النهائي للوفيات بسبب كورونا في أميركا قد يصل إلى 95 ألف

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "​الإدارة الأميركية​ فرضت إغلاقًا غير مسبوق في ​الولايات المتحدة​ لوقف انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت ترامب، خلال لقائه حاكم كاليفورنيا، إلى أن "العدد النهائي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة أو أكثر".

كما أشار إلى أن "السلطات لديها ما يكفي من معدات للاهتمام بصحة الأميركيين"، موضحًا أنه "لديهامعدات تنفس اصطناعي كافية". وشدد على أن "جائحة كورونا سنتتهي من دون إيجاد لقاح للفيروس".

وأفاد ترامب بأنه "نواصل تقديم الدعم للقطاع الزراعي الأميركي"، منوّهًا بأن "أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعًا".