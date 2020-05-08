حاكم نيويورك: عدد المصابين بكورونا الذين نقلوا إلى المستشفيات عند أدنى مستوى منذ 6 أسابيع

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ ​أندرو كومو​ ​وفاة طفل​ في الخامسة من العمر جراء مرض التهابات عوارضه قريبة من مرض كاواساكي المرتبط على الأرجح بكوفيد-19.

وكشف حاكم نيويورك ان "عدد المصابين ب​كورونا​ الذين نقلوا إلى ​المستشفيات​ عند أدنى مستوى منذ 6 أسابيع".

وبات هناك حاليا 73 حالة تسجل عوارض مماثلة أحصيت لدى أطفال في هذه الولاية حيث يسجل الوباء تراجعا.

ومنذ أسبوعين، أبلغت عدة دول عن عوارض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي. والعلاقة مع كوفيد-19 لم تثبت رسميا لكن العلماء يعتبرون ذلك مرجحا.