"CNN": إصابة المستشارة الإعلامية لنائب الرئيس الأميركي بفيروس كورونا

أفادت وكالة "سي إن إن" الأميركية، بإصابة "المستشارة الإعلامية لنائب الرئيس الأميركي وزوجة كبير مستشاري ترامب كيتي ميللر، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كان المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، أشار يوم أمس الخميس، إلى "إصابة حارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن "نتاج فحص ترامب ونائب الرئيس مايك بينس جاءت سلبية".
من جهته، شدد ترامب على أنه "سيخضع لفحص يومي هو ونائبه مايك بنس، اعتبارًا من اليوم"، لافتًا إلى أنه "سيتم تخفيف إجراءات السفر الدولي المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا قريبًا".
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