"CNN": إصابة المستشارة الإعلامية لنائب الرئيس الأميركي بفيروس كورونا

أفادت وكالة "سي إن إن" الأميركية، بإصابة "المستشارة الإعلامية لنائب الرئيس الأميركي وزوجة كبير مستشاري ترامب كيتي ميللر، ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

كان المتحدث باسم ​البيت الأبيض​، هوغان غيدلي، أشار يوم أمس الخميس، إلى "إصابة حارس الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، مؤكدًا أن "نتاج فحص ترامب ونائب الرئيس مايك بينس جاءت سلبية".

من جهته، شدد ترامب​ على أنه "سيخضع لفحص يومي هو ونائبه مايك بنس، اعتبارًا من اليوم"، لافتًا إلى أنه "سيتم تخفيف إجراءات السفر الدولي المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا قريبًا".