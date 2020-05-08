وصول طائرة للميدل ايست آتية من دبي وعلى متنها 175 راكبا

وصلت بعيد الخامسة إلى ​مطار بيروت​ ​طائرة​ تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط" قادمة من دبي وعلى متنها 175 مواطنا لبنانيا. وقد باشر الفريق الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​ والاجهزة المعنية في ​المطار​ اتخاذ الإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة من الخارج. وفي وقت سابق، أصدرت غرفة إدارة الكوارث التابعة ل​وزارة الصحة​ العامة​، تقريرها اليومي الذي يتعلق بمستجدات ​فيروس ​كورونا​​، حيث أوضح التقرير أن ​لبنان​ سجل 12 اصابة جديدة بكورونا وتوزعت على الشكل التالي: 6 ​اصابات​ من بين المقيمين و6 من بين الوافدين.

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