واشنطن تعرقل إجراء تصويت حول كورونا في مجلس الأمن

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عرقلت أميركا الجمعة في مجلس الأمن الدولي مسارا كان سيقود إلى التصويت على مشروع قرار يدعو إلى "وقف الأعمال العدائية" في ظلّ تفشي كوفيد-19، وفق دبلوماسيين.

وقالت الولايات المتحدة لبقية أعضاء مجلس الامن إنه "لا يمكنها دعم مشروع القرار الحالي"، ما أثار دهشتهم.

وقبلت واشنطن الخميس صيغة توافقية للإشارة إلى منظمة الصحة العالمية بشكل غير مباشر في المشروع، ما يعني تجاوز الخلاف الممتد منذ أسابيع بينها وبين الصين.

ووفق بعض الدبلوماسيين، جاءت العرقلة الأميركية الجديدة بسبب اللغة المستخدمة للحديث عن منظمة الصحة العالمية، فيما قالت مصادر أخرى إن واشنطن عبّرت عن رغبتها في العودة إلى النسخة الأولى للمشروع التي تشمل دعوة إلى انتهاج "الشفافية" في التعاون.

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وكان المسار الذي قطعته واشنطن يقود إلى طرح النص على التصويت.

وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة من المشروع الذي اقترحته تونس وفرنسا ويجري التفاوض حوله منذ مارس، وهو يطالب بـ"تعزيز التنسيق" بين أعضاء الأمم المتحدة ويشير إلى "الضرورة العاجلة لدعم جميع الدول والكيانات ذات الصلة ضمن نظام الأمم المتحدة، بما فيها وكالات الصحة المتخصصة".

واعتبرت تونس وفرنسا أن هذه الصيغة التي لا تشير مباشرة إلى منظمة الصحة العالمية وتذكرها فقط بشكل غير مباشر، تمثل حلاّ وسطا لنيل الموافقة النهائية للولايات المتحدة والصين على المشروع.

وتتهم واشنطن المنظمة التابعة للأمم المتحدة بعدم انتهاج الشفافية والتأخر في تحذير العالم من تداعيات كوفيد-19. في المقابل، تريد بكين التشديد على أهمية المنظمة في مكافحة الجائحة.