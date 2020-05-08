أكثر من 31 ألف وفاة بكورونا في بريطانيا

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لندن: أظهرت أرقام جديدة أعلنتها وزارة الصحة البريطانية الجمعة وفاة 31 ألف شخص في بريطانيا كانت نتائج فحوصهم قد جاءت ايجابية بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن وزير البيئة جورج اوستيس عن 626 وفاة إضافية لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل الاجمالي الى 31 ألفا و241 ويجعل بريطانيا ثاني دولة أكثر تضررا بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة.
وهذا الرقم يتجاوز اعتبارا من نهاية نيسان/ابريل ال32 ألف وفاة اذا أضيفت اليه حصيلة الوفيات التي يرجح انها مرتبطة بكوفيد-19 لكن لم يتم التثبت منها باختبارات الكشف بحسب الاحصاءات الرسمية.
وتوفي طفل يبلغ من العمر ستة أسابيع، كما أعلن القطاع الصحي في انكلترا في وقت سابق خلال النهار. والرضيع الذي كان يعاني من مشاكل صحية قبل أن يصاب بالمرض يعتبر أصغر ضحية لهذا الوباء في البلاد.
وفي انتظار خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاحد حول احتمال تخفيف قيود العزل، دعا وزير البيئة البريطانيين الى "احترام القيود" في التنقلات والبقاء في منازلهم رغم الطقس الجيد وعطلة نهاية أسبوع طويلة.
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