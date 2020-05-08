شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. برلمانى يتدخل لحل أزمة انتشار الكلاب الضالة بتعقيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية بالتدخل لحل أزمة شكاوى المواطنين القاطنين من انتشار الكلاب الضالة.

ولفت إلى أنه تم جمع الكلاب بالمنطقة ثم عودتها إلى مكانها الطبيعى لتعقيمها للحد من تكاثرها، وذلك بالتعاون مع مؤسسة من مؤسسات حقوق الحيوان.

يذكر أن هناك أزمة تتمثل فى انتشار الكلاب الضالة بكميات كبيرة فى الشوارع، وخاصة المناطق الشعبية وبعض القرى، والمشكلة تصبح أكثر تعقيدا فى حالة عدم السيطرة على هذه الكميات الكبيرة من الكلاب الضالة والتى تهدد المواطنين، وتسبب الوفاة فى بعض الحالات، لذلك هناك مطالب بضرورة تكميم الكلاب أو تعقيها للحد من تكاثرها.

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وتشير الإحصاءات إلى وجود ١.٥ مليون كلب ضال فى الشوارع، وأن تكلفة علاج المواطن حال إصابته تقدر بنحو ٥٠٠٠ جنيه.



برلمانى يتدخل لحل أزمة انتشار الكلاب الضالة بتعقيمها (1)



برلمانى يتدخل لحل أزمة انتشار الكلاب الضالة بتعقيمها (2)