كبير حاخامات بولندا: الصلاة من أجل الإنسانية 14 مايو يحتاجه العالم ضد الوباء

أعلن الحاخام مايكل شودريش، كبير حاخامات بولندا مشاركته في الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، والتي دعت إليها في وقت سابق اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.



وقال شودريش إن الصلاة التي ستقام في 14 مايو هي بالتحديد ما يحتاجه العالم في هذا الوقت؛

لأن هذا الوباء يهدد بتمزيقنا، لكي يصبح أبناء كل أمة وكل دين لا يفكرون إلا في أنفسهم فقط، ولذلك فإننا نحتاج هذه الصلاة أكثر من أي وقت مضى، فكلما اتحدنا أكثر، كان بإمكاننا هزيمة هذا الوباء.



يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.