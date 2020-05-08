الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 5369 إصابة و488 حالة وفاة

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 5 آلاف و369 مصابا، 488 حالة وفاة.

وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى - إنه تم تسجيل 187 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 2467

حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز فى ولاية البليدة التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

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وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئى من 7 مساء إلى 7

صباحا فى كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التى تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى تمديد العمل بنظام الحجر الصحى الحالى ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري.