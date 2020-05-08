أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين تم نقلهم إلىالمستشفيات وصل إلى أدنى مستوى له منذ 6 أسابيع، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال كوومو إن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلىالمستشفيات الخميس بلغ 8196 شخصا، مقابل 8665 يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ 27 مارس الماضي.
وأضاف: "في نهاية المطاف بدأنا باستباق هذا الفيروس... وأظهرنا أنه بإمكاننا السيطرة على هذا الوحش".
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم نيويورك: عدد المصابين بكورونا الذين نقلوا إلى المستشفيات عند أدنى مستوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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