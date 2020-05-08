163 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3 وفيات و163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 186 والإصابات إلى 5711، وفقًا لروسيا اليوم. ووفقا لبيان الوزارة فقد تم تسجيل 145 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع المتعافين إلى 2324. ليصل مجموع المتعافين إلى 2324. Advertisements وحثت الوزارة المواطنين على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، واحترام التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات. وكشفت مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية في وقت سابق عن أن الإجراءات الاستباقية للوقاية من فيروس كورونا، مكنت المملكة من تجنب حوالي نصف مليون إصابة بالوباء و15 ألف حالة وفاة. أن الإجراءات الاستباقية للوقاية من فيروس كورونا، مكنت المملكة من تجنب حوالي نصف مليون إصابة بالوباء و15 ألف حالة وفاة. ووفقا لخريطة رفع الحجر الصحي، أتاحت الإجراءات الاستباقية تجنيب المغرب المرحلة الثالثة، وهي مرحلة انتشار العدوى "الجماعية"، لتستقر في حدود المرحلة الثانية، والتي لم تستنزف الإمكانيات الطبية للمملكة.

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