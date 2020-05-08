فيروس كورونا… آخر الأرقام والتطورات حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 مايو 2020 08:22 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ورغم السباق المحموم من أجل إنتاج دواء أو لقاح لفيروس كورونا المستجد، فإن الوباء الذي أصاب الملايين وقتل الآلاف حول العالم لا يزال يرعب سكان هذا الكوكب.

– وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء 85 مصابا بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 2466

– لبنان: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 796، ومجموع حالات الشفاء يصل إلى 223، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

– وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 26299، فيما قفز عدد الإصابات إلى 222857.

– وزارة الصحة المغربية: ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا إلى 5661، وتسجيل وفاتين جديدتين ليرتفع الإجمالي إلى 185.

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– إندونيسيا: تسجيل 336 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13112، و13 وفاة جديدة مما يرفع حصيلة الوفيات إلى943، فيما تعافى 2494 شخصا.

– في ماليزيا، سجلت الجمعة 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 6535 حالة، من دون رصد أي وفيات.

– حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان تتجاوز 25 ألفا، بينما تستعد البلاد لتخفيف إجراءات الإغلاق.

– ارتفاع عدد الإصابات في الهند لأكثر من 56 ألف حالة، و1886 وفاة.

– روسيا تعلن تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 98 وفاة.

– وزارة الصحة في سلطنة عمان تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3112.