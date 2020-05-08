خطوات مبشرة… الحكومة اليابانية تميل إلى تخفيف القيود المفروضة جراء كورونا

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ويتجه عدد متزايد من الشركات اليابانية لاستئناف العمل، مع ميل الحكومة لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي كورونا في بعض المناطق، رغم التخوف من أن يكون تخفيف قيود العزل سابقا لأوانه.

ومع تضرر النشاط الاقتصادي جراء توقفه لمدة شهر بسبب إجراءات العزل العام، قال ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد اليوم الجمعة، إن الحكومة تدرس سبل إنهاء إجراءات العزل في بعض أقاليم البلاد مع تباطؤ معدل حالات العدوى في عدة مناطق نائية.

وقال للصحفيين “عدد حالات العدوى الجديدة بفيروس كورونا يتناقص بوضوح”.

وأضاف “هناك المزيد من المقاطعات لم تسجل حالات إصابة جديدة لذلك نترقب رفع حالة الطوارئ”.

وبعدما أدت إجراءات العزل العام لانكماش قياسي في قطاع الخدمات الياباني الشهر الماضي، بدأت أنشطة تشمل المقاهي والحانات والأندية الرياضية استئناف العمل على الرغم من ضعف الطلب بفعل جائحة كورونا.

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وأعلنت شركة فاست ريتيلنغ، مالكة سلسلة يونيكلو للملابس، أن 48 من متاجرها في اليابان أعادت فتح أبوابها أمس الخميس، ومنها عدة متاجر كبيرة في طوكيو وأوساكا.

كما ذكرت شركة أيون، أكبر مشغل لمراكز التسوق الكبرى في المنطقة، أنها استأنفت العمل في مراكز تسوق أيون التجارية.

ومددت اليابان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد هذا الأسبوع، لكنها قالت إنها ستعيد تقييم الوضع في 14 أيار الحالي، وقد تخفف الإجراءات قبل الموعد المحدد في بعض المقاطعات.

وسجلت اليابان نحو 15500 إصابة و590 وفاة بمرض كوفيد-19 حتى اليوم الجمعة.