فرنسا: تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا الـ 26 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، أنها سجلت 243 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26230 شخصاً، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، قد قال يوم أمس الخميس، إن بلاده مستعدة لبدء تخفيف قيود العزل المفروض بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من يوم الاثنين القادم، كما هو مخطط، إلا أن بعض المناطق بما فيها باريس، ستبقي على بعض القيود؛ حيث لا يزال المرض منتشرا.

وأضاف فيليب: أن فرنسا حققت ما يكفي من تقدم لإبطاء انتشار الفيروس، والحد من الضغط على المستشفيات، مما يمكنها من العودة للحياة الطبيعية، وأغلقت المدارس والمقاهي ومعظم المتاجر أبوابها لنحو شهرين.

وتابع "بدءا من يوم الاثنين سنخفف تدريجيا القيود التي فرضت في يوم 17 مارس الماضي، لكن البلاد مقسمة إلى جزئين، مع انتشار الفيروس بصورة أسرع في بعض المناطق، وبشكل ملحوظ في باريس ذات الكثافة السكانية العالية".

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