كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا: تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا الـ 26 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، أنها سجلت 243 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26230 شخصاً، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، قد قال يوم أمس الخميس، إن بلاده مستعدة لبدء تخفيف قيود العزل المفروض بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من يوم الاثنين القادم، كما هو مخطط، إلا أن بعض المناطق بما فيها باريس، ستبقي على بعض القيود؛ حيث لا يزال المرض منتشرا.
وأضاف فيليب: أن فرنسا حققت ما يكفي من تقدم لإبطاء انتشار الفيروس، والحد من الضغط على المستشفيات، مما يمكنها من العودة للحياة الطبيعية، وأغلقت المدارس والمقاهي ومعظم المتاجر أبوابها لنحو شهرين.
وتابع "بدءا من يوم الاثنين سنخفف تدريجيا القيود التي فرضت في يوم 17 مارس الماضي، لكن البلاد مقسمة إلى جزئين، مع انتشار الفيروس بصورة أسرع في بعض المناطق، وبشكل ملحوظ في باريس ذات الكثافة السكانية العالية".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,979 مليون إصابة، بينهم أكثر من 274 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,372 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.