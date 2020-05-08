كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 5711 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، 163 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 186 والإصابات إلى 5711.

وقالت وزارة الصحة: إنه "تم تسجيل 145 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع المتعافين إلى 2324 حالة"، وحثت المواطنين على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، واحترام التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

وكانت مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، قد كشفت في وقت سابق، عن أن الإجراءات الاستباقية للوقاية من فيروس كورونا، مكنت المملكة من تجنب حوالي نصف مليون إصابة بالوباء و15 ألف حالة وفاة.

ووفقا لخريطة رفع الحجر الصحي، أتاحت الإجراءات الاستباقية تجنيب المغرب المرحلة الثالثة، وهي مرحلة انتشار العدوى "الجماعية"، لتستقر في حدود المرحلة الثانية، والتي لم تستنزف الإمكانيات الطبية للمملكة.

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