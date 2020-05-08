كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة اليمنية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الجمعة، 8 إصابات وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في عدن.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه تم "تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة في العاصمة المؤقتة عدن، بينها حالة وفاة"، مؤكدة على وفاة إحدى حالات الإصابة المؤكدة سابقاً في لحج، جنوبي البلاد.
وأوضحت اللجنة أن عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من شهر أبريل الماضي ارتفع إلى 34 حالة، بينها 7 وفيات وحالة تعافي واحدة.
وسجلت العاصمة المؤقتة عدن أعلى نسبة من الإصابات المؤكدة بكورونا؛ حيث قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كوورنا إنها سجلت 25 حالة في عدن بينها 4 وفيات، من ضمن 34 حالة في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,955 مليون إصابة، بينهم أكثر من 272 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,362 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.