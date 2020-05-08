كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة اليمنية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الجمعة، 8 إصابات وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في عدن.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه تم "تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة في العاصمة المؤقتة ‎عدن، بينها حالة وفاة"، مؤكدة على وفاة إحدى حالات الإصابة المؤكدة سابقاً في لحج، جنوبي البلاد.

وأوضحت اللجنة أن عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من شهر أبريل الماضي ارتفع إلى 34 حالة، بينها 7 وفيات وحالة تعافي واحدة.

وسجلت العاصمة المؤقتة عدن أعلى نسبة من الإصابات المؤكدة بكورونا؛ حيث قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كوورنا إنها سجلت 25 حالة في عدن بينها 4 وفيات، من ضمن 34 حالة في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

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