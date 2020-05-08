كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يُصيب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إصابة مساعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته شبكة "إن بي سي نيوز".
هذا وكان من المقرر أن يسافر بنس إلى دي موين، أيوا، صباح اليوم، لكن رحيله من قاعدة أندروز الجوية تأخر لمدة ساعة تقريبًا لحين تعامل الموظفون مع أخبار التشخيص، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
وسجلت أمريكا حتى اليوم ما يقرب من 1,3 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، إلى جانب 77 ألف حالة وفاة، فيما تماثل 217 ألفًا للشفاء من المرض.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,955 مليون إصابة، بينهم أكثر من 272 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,362 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.