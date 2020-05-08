كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يُصيب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إصابة مساعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته شبكة "إن بي سي نيوز".

هذا وكان من المقرر أن يسافر بنس إلى دي موين، أيوا، صباح اليوم، لكن رحيله من قاعدة أندروز الجوية تأخر لمدة ساعة تقريبًا لحين تعامل الموظفون مع أخبار التشخيص، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".

وسجلت أمريكا حتى اليوم ما يقرب من 1,3 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، إلى جانب 77 ألف حالة وفاة، فيما تماثل 217 ألفًا للشفاء من المرض.