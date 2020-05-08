كورونا عالميًا.. أكثر من 270 ألف وفاة حول العالم

ما زالت الأرقام والأحداث والإجراءات تتوالى عالميًا بشأن فيروس كورونا المستجد، والذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعًا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد الوفيات حول العالم تجاوزت 270 ألف.