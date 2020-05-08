شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا.. أكثر من 270 ألف وفاة حول العالم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:21 مساءً, 8 مايو 2020 م
ما زالت الأرقام والأحداث والإجراءات تتوالى عالميًا بشأن فيروس كورونا المستجد، والذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعًا في رأس العالم.
وفي آخر التطورات، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد الوفيات حول العالم تجاوزت 270 ألف.
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