شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى الحرب العالمية.. بوتين يحاول ترميم العلاقة مع واشنطن ولندن والان نبدء بالتفاصيل

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، برقيات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يؤكد فيها الحاجة لإحياء التعاون الذي جرى بين بلدانهم أثناء الحرب العالمية الثانية لحل مشكلات اليوم.

وهذه الخطوة من جانب بوتين هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتصالات مع واشنطن حيث تحرص موسكو على إعادة بناء العلاقات التي تضررت بفعل العديد من القضايا من مزاعم التدخل في الانتخابات وحتى الحرب في سوريا.

ويقول بوتين وترامب إنهما عملا معا للتوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط العالمي، وتحدثا هاتفيا أمس الخميس حيث عرض ترامب تزويد روسيا بأجهزة طبية لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الكرملين اليوم الجمعة إن جونسون وبوتين تحدثا هاتفيا وتبادلا التهاني بالذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وعبرا عن الاستعداد للحوار والتعاون في القضايا الثنائية.

وما زالت العلاقات بين موسكو ولندن تعاني بشدة من تداعيات تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في إنجلترا.