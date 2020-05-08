شكرا لقرائتكم خبر عن اترك هاتفك واسمك.. شرط دخول مطاعم سويسرا بعد إعادة فتحها والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الداخلية السويسري آلان بيرسيت للصحفيين في برن اليوم الجمعة إن الزبائن سيقومون بتعبئة استبيان، قبل تناول أي وجبة، بشأن التفاصيل الشخصية حتى يتسنى الاتصال بهم في حال تم تشخيص زبون مرافق له في المطعم بالإصابة بالفيروس لاحقا. سيتم التخلص من البيانات التي تم جمعها بعد أسبوعين، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم.
وذكر بيرسيت: "نعتمد على مشاركة المواطنين في هذا (الاستبيان) طواعية". ولا تسمح الخطة بجلوس أكثر من أربعة أشخاص على الطاولة الواحدة، ويتم منح العائلات التي لديها أطفال استثناءات، على ألا تقل المسافة بين الطاولات عن مترين.
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