شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تدرس تخفيف الإغلاق لإنقاذ الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للانباء عن رادن بارديدي المستشار الخاص لوزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية القول إن هذا المقترح مازال عرضة للتعديل، حيث يحتاج قرار إعادة فتح الاقتصاد إلى موافقة الوزراء الآخرين وقوة العمل الحكومية المعنية بإدارة التعامل مع الجائحة، مضيفا أن وتيرة انتشار الفيروس ستكون عاملا مهما في تحديد الجدول الزمني لإعادة فتح الاقتصاد.
كان مكتب الإحصاءات المركزي في إندونيسيا قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن الاقتصاد الإندونيسي سجل في الربع الأول من العام أبطأ معدل نمو له منذ عام 2001، مع ركود يلوح في الأفق في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بسبب وباء كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تدرس تخفيف الإغلاق لإنقاذ الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.