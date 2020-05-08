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إندونيسيا تدرس تخفيف الإغلاق لإنقاذ الاقتصاد

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بدأ المسؤولون في إندونيسيا مناقشة إمكانية إعادة فتح أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تدريجيا اعتبارا من يونيو المقبل، مع تسارع وتيرة فقدان الوظائف ومعاناة الشركات في مواجهة تداعيات إجراءات الإغلاق الصارمة لاحتواء جائحة المستجد (كوفيد19-).

ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للانباء عن رادن بارديدي المستشار الخاص لوزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية القول إن هذا المقترح مازال عرضة للتعديل، حيث يحتاج قرار إعادة فتح الاقتصاد إلى موافقة الوزراء الآخرين وقوة العمل الحكومية المعنية بإدارة التعامل مع الجائحة، مضيفا أن وتيرة انتشار الفيروس ستكون عاملا مهما في تحديد الجدول الزمني لإعادة فتح الاقتصاد.

كان مكتب الإحصاءات المركزي في إندونيسيا قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن الاقتصاد الإندونيسي سجل في الربع الأول من العام أبطأ معدل نمو له منذ عام 2001، مع ركود يلوح في الأفق في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بسبب وباء كورونا.

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