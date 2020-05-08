شكرا لقرائتكم خبر عن 9 حالات جديدة.. إصابات كورونا في اليمن تصل 35 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35 حالة، من بينها 8 وفيات، وحالة تعافي واحدة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ، إنها سجلت 9 حالات جديدة مؤكدة في عدن، بينها حالة وفاة.

كما أفادت اللجنة، بوفاة إحدى حالات الإصابة المؤكدة سابقا في مدينة لحج (جنوبي البلاد).